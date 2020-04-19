تصل فيها الحرارة للاربعينيات.. متنبئ جوي يتوقع موجة حارة مبكرة تسبق رمضان ويحدد المناطق المشمولة

2020/04/19 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

توقع المتنبئ الجوي، محمد الدوري، ارتفاع درجات الحرارة، لتصل إلى الأربعينات، في بعض مناطق البل...





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