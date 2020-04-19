مع تزايد الاصابات بكورونا.. العيداني يوضح عبر (بغداد اليوم) موقف البصرة من اعلان الحظر الجزئي

2020/04/19 | 21:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرةاوضح محافظ البصرة اسعد العيداني، اليوم الاحد (19 نيسان 2020)، موقف محافظته من اعلان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بمتابعة فيروس كورونا، اعتماد حظر التجوال الجزئي في عموم محافظات البلاد اعتباراً من بعد غد الثلاثاء.وقال العيداني في حديثه لـ(بغداد اليوم)، ان "محافظة البصرة ملتزمة بقرار اللجنة المركزية في بغداد، والقرارات الصادرة عنها واخرها الحظر الجزئي للتجوال"، مشيرا الى ان "تعطيل الدوام الرسمي، والحظر الشامل او الجزئي، الصادر من الخلية المركزية يشمل كل العراق ".واكد المحافظ "المضي بتشديد الاجراءات الوقائية ومنها حظر التجوال بالتزامن مع ارتفاع اعداد المصابين بكورونا في عموم المحافظة".وفي الاثناء، حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الاخبارية، على امر اداري صادر عن محافظ البصرة، بخصوص وضع المحافظة فيما يخص اجراءات مكافحة فيروس كورونا والقرارات الحكومية بهذا الشأن.وجاء في الامر الصادر: "لمقتضيات المصلحة العامة، وبناء على ما جاء في كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء، تقرر الاتي: استمرار حظر التجوال على المواطنين والمركبات وتعطيل الدوام الرسمي لغاية الاول من شهر رمضان، باستثناء المخولين بكتب رسمية".

واصدر محافظ البصرة، اسعد العيداني، في وقت سابق من اليوم قراراً باغلاق قضاء الزبير بالكامل جاء للسيطرة على انتشار وباء كورون وفق لبيان رسمي صادر عن مكتبه.وذكر العيداني، في تصريح لقناة العراقية ’’شبه الرسمية’’، ان التوجيه الصادر باغلاق قضاء الزبير بالكامل، اتى بعد وجود اعداد كثيرة من الملامسين لحالات مصابة بفيروس كورونا، وايضاً عدم التزام اهالي القضاء بحظر التجوال المفروض.وأعلنت السلطات المحلية في قضاء الزبير غرب محافظة البصرة، الأحد (19 نيسان 2020)، غلق القضاء بالكامل اعتباراً من مساء اليوم وحتى إشعار آخر.وقال قائممقام القضاء عباس ماهر، في تصريح صحفي، إن "رئيس خلية الازمة المحافظ، اسعد العيداني، اصدر أمراً ، للقوات الامنية بإجراء غلق تام لمدينة الزبير وحجر مواطنيها ضمن إحراءات الحظر الوقائي الصحي".وأضاف، أن "القرار ينفذ من مساء اليوم حتى اشعار اخر مع القيام للجهات الصحية بإجراءاتها في مركز المدينة ومناطقها"، داعيا "المواطنون إلى الالتزام بتلك التوجيهات الامنية والصحية حفاظاً على سلامتهم".واعلنت دائرة صحة محافظة البصرة اليوم، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وقالت صحة البصرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الطبية في المحافظة سجلت 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 6 مصابين للشفاء".واضاف البيان أن "صحة المحافظة لم تسجل إي حالة وفاة لهذا اليوم".وتابع أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية 258، فيما بلغ عدد الوفيات 17 حالة وفاة ، و120 حالة شفاء، بالاضافة إلى 121 حالة قيد العلاج ".

قبل ذلك، أوضح محافظ البصرة أسعد العيداني، أسباب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المحافظة، فيما أشار الى أن الوضع الصحي في المحافظة تحت السيطرة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن العيداني قوله، إن "أعداد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة البصرة مقارنة بعدد سكان المحافظة يعد جيداً وتحت السيطرة، كما أن هناك حالات شفاء بمعدلات متزايدة".

وأضاف، أن "أسباب زيادة الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية يرجع إلى موقع المحافظة الحدودي من ايران وكذلك تعد منطقة مفتوحة على البحر".

وأشار إلى أن "تواجد الشركات النفطية والحركة التجارية ينعكس على عدد الوافدين للمحافظة، مما تزيد فرص الإصابات بالفيروس".

وبين العيداني، أن "حالات الإصابات الأخيرة كان من المفترض أن تظهر قبل 6 أيام، إلا أن تأخر إرسال نتائج الفحص من بغداد أدى إلى ظهور هذه الأعداد المتزايدة من الإصابات".

ولفت إلى أن "البصرة تمتلك أطباء أكفاء وكوادر صحية متميزة، أشادت بعملهم خلية الأزمة النيابية عندما زارت المحافظة والتي دعت إلى دعمهم ومساندتهم".

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