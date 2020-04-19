2020/04/19 | 21:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب النائب عن تحالف سائرون، مساء صباح الساعدي، اليوم الاحد، وزير الصحة محمد جعفر علاوي، باقرار ما أسماها بـ"حزمة الانصاف" للكوادر الطبية والصحية.وقال الساعدي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "نطالبكم كوزير صحة اولاً ورئيسا لخلية الازمة ثانيا باقرار (حزمة الإنصاف) لشريحة الممرضين وهي اضافة مخصصات خطورة ثابتة بمقدار 100‎%‎ من الراتب، وتسكين الدرجات الوظيفية للممرضين والممرضات، وأن لا يقف عند الدرجة الرابعة كما هو معمول به الان وإعادة النظر في التوصيفات الوظيفية".وأضاف "وشمول الممرضين والممرضات بتوزيع الأراضي وبشكل عاجل واستثناء من كل التعليمات الصادرة بهذا الصدد، وزيادة أعداد المقبولين في نظام التجسير وهو دراسة الممرض لشهادة اعلى من إعدادية إلى معهد باجازة دراسية واستمرار الراتب".وتابع النائب "وزيادة المقبولين في الدراسات الأولية والعليا في النظام الموازي وتكون النسبة هو الضعف عما هي عليه الان، وتمثيل الممرضين وحسب شهاداتهم في الايفادات خارج العراق والدورات التدريبية".وأكد على "ضرورة قبول الممرضين الحاصلين على شهادة عليا ماجستير او دكتوراه في تدريس طلبة التمريض في معاهد الصحة التابعة إلى وزارة الصحة، وقبولهم في الدراسات المقاربة لاختصاصهم مثل التقنيات الطبيه والتحليلات".وشدد الساعدي على "زيادة استثناء الممرضين والممرضات من التدرج الطبي ضمن صلاحية وزير الصحة وخاصة للعاملين في الأماكن الحرجة مثل الطوارئ والحروق والعمليات والعناية المركزة، بالاضافة الى تمكين الممرضين والممرضات من ادارة الدوائر ذات العلاقة بشؤونهم وحسب الكفاءة والاختصاص والشهادة".وختم بالقول "اننا نعتقد ان (حزمة الإنصاف) للممرضين والممرضات هي اقل ما يمكن ان يقدم لابطال (ملحمة كورونا) التاريخية مع تشريع قانون التمريض وإعادة النظر في قانون نقابة الممرضات النافذ لشمول الممرضين به وإعادة هيكل النقابة الحالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساعدي يطالب وزير الصحة باقرار "حزمة الانصاف" لشريحة الممرضين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الساعدي يطالب وزير الصحة باقرار "حزمة الانصاف" لشريحة الممرضين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).