حركة إرادة تكشف عن آلية اختيار حكومة الكاظمي

2020/04/19 | 21:51 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف رئيس كتلة ارادة النيابية، حسين عرب، مساء اليوم الاحد، عن آلية اختيار الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وقال عرب في تصريح صحفي، ان "جميع الكتل السياسية ستكون ممثلة في التشكيلة الحكومية المقبلة".واضاف ان "الجديد في حكومة المكلف هو، انه سيختار شخصيات جيدة من الكتل السياسية لتولي الحقائب الوزارية من شريحة الشباب لتكون حكومته قوية، وهذا ما اكده الكاظمي نفسه خلال المباحثات".وكشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف عن منح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الحرية للكتل السياسية بتقديم مرشحين اثنين لكل وزارة.

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