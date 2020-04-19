2020/04/19 | 21:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول رد من الصين على الرواية الأميركية حول تصنيع كورونا في مختبر ووهان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 21:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول رد من الصين على الرواية الأميركية حول تصنيع كورونا في مختبر ووهان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول رد من الصين على الرواية الأميركية حول تصنيع كورونا في مختبر ووهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).