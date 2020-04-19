الحكومة الأردنية تخفف إجراءات الحظر في محافظات جنوبية

2020/04/19 | 21:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خففت السلطات الأردنية إجراءات حظر التجول في أربع محافظات جنوبية لم تسجل فيها أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الأحد.

وقال العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي: "تقرر تعديل إجراءات حظر التجول في محافظات الكرك والطفيلة ومعان (جنوبي المملكة) ابتداءا من صباح يوم الأربعاء المقبل، وبالإجراءات المتبعة نفسها في محافظة العقبة"، التي خفف حظر التجول فيها ابتداء من صباح الأحد.

وأوضح أنه "سيتم إغلاق كل محافظة عن الأخرى، والسماح للمواطنين في هذه المحافظات بالحركة ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء".

وسيسمح لأهالي هذه المحافظات الأربع بالتحرك بالسيارات واستئناف فتح محالهم واستئناف عمل المنشآت التجارية ضمن التوقيت نفسه.

وشدد العضايلة على أنه "سيتم التعامل مع أي مظاهر تخالف التعليمات في المحافظات الأربع بحزم والعودة إلى الوضع السابق".

ولم تسجل في محافظات المملكة الجنوبية كالعقبة والطفيلة ومعان والكرك أي إصابات بفيروس كورونا.

وما زال الأردن نسبياً بمنأى من تفشي الوباء على نطاق واسع، مع تسجيله 417 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع حالات وفاة، وفق الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

وفرضت الحكومة الأردنية في 21 مارس الماضي حظر تجول شاملاً ضمن إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

ثم خفف لاحقا فسُمح لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سُمح للمواطنين بالخروج سيرا للتبضع من البقالات والمحال القريبة من مكان سكنهم.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وقررت الحكومة في 18 مارس تعطيل القطاعين العام والخاص حتى منتصف إبريل الحالي، ثم قررت تمديد هذه العطلة حتى نهاية الشهر.

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