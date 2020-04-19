بالفيديو..شاب بصري يبتكر معجزة لمواجهة كورونا

2020/04/19 | 21:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قام شاب من محافظة البصرة جنوبي العراق، باختراع قناع حراري يمكن من خلاله كشف حرارة اي شخص من مسافة بعيدة.ويحتوي القناع الذي ابتكره الشاب حسن، على مجسات تعمل بالاشعة الحمراء والاشعة فوق البنفسجية المستخدمة في الكشف الاولي عن مصابي فيروس كورونا.

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