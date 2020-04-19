نائب عن الحكمة: الكاظمي قالها بنفسه أن الحوارات السياسية مغلفة بالمرونة

2020/04/19 | 21:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال النائب عن تيار الحكمة، علي العبودي، اليوم الأحد، إن الكاظمي قالها بنفسه ان الحوارات مغلفة بالمرونة.وذكر العبودي خلال حديثه لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” أن “التوافقات السياسية لا تعني، ضملي واضملك، والتقسيم المكوناتي السياسي مرض عضال بالعملية السياسية”.وأضاف أن “الكاظمي امام فرصة ذهبية وعليه استثمارها لتأريخه السياسي وحزم […]

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