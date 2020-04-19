اصابة جديدة بكورونا في ذي قار وحالتي شفاء

2020/04/19 | 21:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشفت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاحد ، عن تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ، فيما سجلت حالتي شفاء لمصابين اثنين .وقال بيان عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الاصابة الجديدة لامرأة تبلغ من العمر 34 عاما ، من سكنة قضاء الرفاعي شمالي المحافظة ، ملامسة […]

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