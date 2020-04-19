عدد الوفيات بكورونا في فرنسا يقترب من الـ20 ألفا

2020/04/19 | 21:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم الأحد عن تسجيل 395 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.وأكد مدير الصحة العامة جيروم سالومون، أثناء موجز صحفي عقده اليوم، أن حصيلة ضحايا الوباء في فرنسا بلغت 19718 حالة وفاة، بما في ذلك 12069 وفاة في المستشفيات و7649 آخرى في دور […]

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