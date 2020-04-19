(تريلة) تقتحم محلا غربي ذي قار وتقتل صاحبه  

2020/04/19 | 21:59 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي بناحية البطحاء غربي محافظة ذي قار، اليوم الاحد، بان احد المواطنين توفي بحادث سير على الطريق الدولي السريع.

وذكر المصدر، لـ"الغد برس"، ان "شاحنة (تريلة) نوع سكانيا دخلت احد المحال التجارية للمواد الغذائية بالخطأ على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، وقتلت صاحب المحل على الفور".

واضاف ان "الحادث وقع بسبب مضايقة احد السواق الاخرين على الطريق الدولى لسائق الشاحنة، واجبرته على الدخول للمحل وفقدانه السيطرة على مركبته".

وبين، ان "القوات الامنية اعتقلت صاحب (التريلة) وهو من اهالي الكوت، فيما نقلت الجثة الى الطب العدلي لاكمال الاجراءات القانونية لها".

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