الديوانية.. غلق أكثر من 1200 مقهى وقاعة وملعب منذ بداية الحظر

2020/04/19 | 22:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الامن الوطني في الديوانية، الاحد، عن غلق أكثر من 1200 مقهى وقاعة وملعب ومطعم منذ بداية فرض الحظر.وقال مدير الامن الوطني في الديوانية عماد الكناني، إنه “تم اتلاف اكثر من عشرين طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحيه وغير قابلة للاستهلاك البشري بالاشتراك مع الرقابه الصحية”، مؤكداً “فرض عقوبات وغلق وغرامات على ١٥ صيدلية في […]

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