معاونية الدعم اللوجستي تباشر بتوزيع التجهيزت الصيفية على ألوية الحشد الشعبي “صور”

2020/04/19 | 22:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد باشرت مديرية العينة احدى تشكيلات معاونية الدعم اللوجستي في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، بتوزيع التجهيزات الصيفية ضمن خطة موسمية تشمل كافة تشكيلات الهيئة.وذكر بيان للحشد ، تلقته ” العهد نيوز”، ان الحشد باشر بتوزيع التجهيزات الصيفية ضمن خطة موسمية “ واضاف مصدر ، إنه تم اليوم تجهيز عدة ألوية منها […]

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