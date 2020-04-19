أمّ الفقير تصيح: فلتسقط السلطة الوبائيّة - خليل عيسى

2020/04/19 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_عيسى كالسحر نزل الطرابلسيّون، «الشعب الفقير» الجائع.



غلاء أسعار فاحش في المدينة."– لماذا لم تنزل بالكمامة؟– الكمامة حقها 2000 ليرة.



بحقها بشتري ربطتين خبز وباكلن."تُثبت الانتفاضة الطرابلسيّة أنّ خمسة أشهر من التظاهر ببرنامج متعدّد متنوّع، متضارب أحياناً في أولويّاته، جعلها أكثر نضجاً.يحمل فقير طرابلسي حذاءه أمام الكاميرا مكرّراً "أطخن زعيم على صبّاطي! وكلّن يعني كلّن!".



لم ي......

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