الطب النفسي والسياسة أداة التلاعب بالعقول - سعيد العليمى

2020/04/19 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_العليمى علم النفس السياسي البورجوازى1 - نقد العقل القمعى وميتافيزيقا الجلادضد أحمد عكاشة" لعل الحكمة لاتظهر على الارض الا على هيئة غراب يهيجه عفن جيفة مكتوم ؟ " ( 1 ) هكذا كتب فيلسوف أفول الاصنام ! وهاهوذا سلطان العلم والمعرفة " الموضوعية المحايدة " !! ( العالم المصرى الكبير، ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي ، عضو المجلس الاستشارى الرئاسى ، ومستشار الرئيس للصحة النفسية ) د.



أحمد عكاشة يتج......

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