الغلو الديني والعقائدي - هاوية الإرهاب والفساد(1-2) - ميثم الجنابي

2020/04/19 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميثم_الجنابي إن ظاهرة «الإرهاب الإسلامي» هي المظهر الأكثر تعقيدا وتخلفا للانحطاط الفعلي في تاريخ الدولة العربية الحديثة.



بمعنى أنها ظاهرة تحتوي بقدر واحد على إدراك مشوه لطبيعة الأزمة البنيوية للدولة العربية المعاصرة، كما أنها الوجه المشوه لخراب العقل الثقافي العربي.



ومن ثم ليست الظاهرة الإرهابية «الإسلامية» الحالية سوى النتاج الأكثر تخريبا لخراب النزوع التوتاليتاري والراديكالي، الدنيوي والديني على السواء.



فالس......

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