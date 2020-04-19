نائب عنها: حجر جميع الوافدين في كربلاء سيحولها إلى بؤرة لوباء كورونا

2020/04/19 | 22:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة حذر النائب عن كربلاء حازم الخالدي من تحويل المحافظة الى بؤرة لفيروس كورونا في حال تم حجر الوافدين من جميع المحافظات في فنادق المدينة وأماكنها العامة وقال الخالدي في تصريح للمعلومة ان “محافظ كربلاء يتعرض لضغوطات كبيرة لتطبيق القرار الاتحادي الخاص باستضافة الوافدين في الأماكن العامة والفنادق وسط الإمكانات البسيطة والقليلة في […]

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