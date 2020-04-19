قائد عمليات سامراء يعلن لـ”العهد نيوز” عن عملية عسكرية كبرى لملاحقة خلايا داعش الارهابية

2020/04/19 | 22:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري، انتهاء التحضيرات الامنية لشن عملية عسكرية كبرى لملاحقة خلايا داعش الارهابية انطلاقا من مناطق الحويش والجلام وصولا الى جبال مكحول وحمرين باشتراك قوات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وطيران الجيش.وقال الزهيري في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “مناطق شمال صلاح الدين تظم حواضن ومخابئ للعصابات الارهابية […]

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