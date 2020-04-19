مصر تسجل 15 وفاة و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/19 | 22:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد،تسجيل 15 حالة وفاة و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ".

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