2020/04/19 | 22:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تشغيل جميع الاشارات الضوئية في حدود المديرية ، مطالبة جميع السائقين الاستعداد لما اسمته بـ"الخبر السعيد".

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، انها تبشر اهالي اربيل العاصمة انها اتخذت خطوة لتطبيع الحياة في المحافظة باعادة تشغيل الاشارات الضوئية بعد اطفائها لمدة شهر وسبعة ايام، مضيفا ان فرق البلدية قامت بتنظيف جميع مناطق داخل المدينة.

واضاف البيان ان الانتصار النهائي قد اقترب، طالبا من الجميع "الاستعداد للخبر السعيد في مستقبل قريب"

وكانت اللجنة العليا لعمليات محافظة اربيل قد اعلنت في 16 نيسان الجاري مجموعة من التسهيلات وذلك باعادة فتح 16 مكانا كمرحلة اولى لتقديم التسهيلات للمواطنين.

من جهته قال المتحدث باسم خلية الازمة ونائب محافظ اربيل قال هيمن قادر لشفق نيوز، ان اعادة تشغيل الاشارات المرورية جاء بسبب وقوع بعض الحوادث المرورية، مستدركا ان هذا لايعني بانه تخفيف اجراءات الحظر وانما هي نفس الاجراءات.

واضاف قادر المنطقتين الصناعيتين الشمالية والجنوبية تم فتحها، مبينا ان الخلية تجري الاستعدادات حاليا لهذه الخطوة لان وقتها ستشهد الشوارع ازدحاما اكثر.

واشار الى انه في الوقت نفس الى ان هناك اجتماعا لخلية الازمة يوم 21 نيسان الجاري لاعداد برنامج اخر للحظر ينسجم مع شهر رمضان.

يشار الى ان اقليم كوردستان خلال الايام القليلة الماضية لم يسجل اية اصابة بالفيروس المستجد في مؤشر واضح على انحسار هذا الفيروس بمناطق ومدن الاقليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور اربيل تزف البشرى باعادة تطبيع الحياة في المدينة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرور اربيل تزف البشرى باعادة تطبيع الحياة في المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).