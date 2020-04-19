بعد قرار الرفع الجزئي للحظر..القضاء يخول رؤساء المحاكم والدوائر صلاحيات استئناف الدوام

2020/04/19 | 22:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/خول مجلس القضاء الأعلى، رؤساء المحاكم وجهات قضائية اخرى ، صلاحيات تسيير الاعمال " الضرورية "، بعد الاعلان عن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة برفع الحظر جزئيا .وذكر رئيس المجلس فائق زيدان في بيان انه "اشارة الى ما قررته اللجنة العليا للأزمة اليوم، بخصوص رفع الحظر الجزئي تنسب تخويل رؤساء المحاكم والأجهزة والدوائر تسمية من يجدون ضرورة مباشرتهم بالدوام لتسيير الأعمال الضرورية ، وبحسب تقدير الرئيس المعني ،بما لا يتجاوز نسبة ٢٥ بالمئة من العدد الكلي للموظفين ، اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء ٢١ نيسان ٢٠٢٠".وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية خلال عقدها اجتماعاً برئاسة عادل عبد المهدي رئيس الوزراء المستقيل، الاحد، رفع حظر التجوال في شهر رمضان من السادسة صباحا لغاية السابعة مساءً.كما قررت اللجنة عقب اجتماعها، استثناء بعض المناطق من قرار رفع حظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضان، وتخصيص قطع أراضٍ للملاكات الصحية وتوزيع مكافئات مالية تصل لـ500 ألف دينار .

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