بالجدول.. تسيير رحلتين جويتين استثنائيتين الى الاردن لإعادة عراقيين عالقين هناك

2020/04/19 | 22:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة النقل، مساء اليوم الاحد، عن تسيير رحلتين جويتين استثنائيتين الى العاصمة عمان لإعادة العراقيين العالقين في الاردن.وحصلت "كلكامش برس" على جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية ليوم غد الاثنين ويشمل رحلتين جويتين استثنائيتين الى عمان لغرض اعادة العراقيين العالقين هناك.

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