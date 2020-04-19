تربية نينوى لـ”العهد نيوز”: إرسال ١٠٠ معاملة تقاعدية الى مديرية التقاعد بعد إكمالها في تربية المحافظة

2020/04/19 | 22:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى أعلن المعاون الإداري في مديرية تربية نينوى براء عز الدين، سعيد اليوم الأحد، بأن المديرية العامة لتربية نينوى أنجزت كافة الإجراءات المتعلقة بمعاملات المحالين للتقاعد من مواليد ١٩٥٧ و١٩٥٨ و١٩٥٩ و تم إرسالها إلى دائرة تقاعد نينوى.وقال براء عز الدين سعيد في حديث لـ”العهد نيوز” بأن “حرص المديرية العالي لاكمال […]

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