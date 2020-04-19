2020/04/19 | 22:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهمات جديدة للحكام في إتحاد كرة القدم بغداد- الزمان كشف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، علاء عبد القادر، تفاصيل عمل لجنة ودائرة الحكام في الاتحاد.وقال عبد القادر في تصريح صحفي انه لاول مرة في تاريخ الاتحاد، هناك دائرة حكام وهناك لجنة حكام وهذا الشيء كان مغيب […]

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