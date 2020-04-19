عاجل: مصدر: تشكيل لجنة خاصة بإطلاق المنحة الحكومية للفئات المتضررة

2020/04/19 | 22:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر في اللجنة العليا للسلامة الوطنية، اليوم الاحد، عن تشكيل لجنة خاصة بإطلاق المنحة الحكومية للفئات المتضررة.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "اللجنة تتولى تدقيق ومقاطعة البيانات الواردة من المواطنين على المنصة الالكترونية التي اطلقتها وزارة التخطيط في وقت سابق".

واضافت انه "يتولي البنك المركزي العراقي فتح حساب باسم التكافل الاجتماعي وادارته وإرسال التقارير الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسبوعيا، ودفع المبالغ للمستحقين عبر منافذ الدفع الإلكتروني، على ألا يتحمل المواطن أي تكاليف مالية:.

وبين انه "ستتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية الأطلاق الالكتروني للمنحة وتنفيذ صرفها للمستفيدين، واخذ التوصيات اللازمة لتسهيل الإجراءات وحل المعوقات التي تواجه عملية الصرف".

واستكمل البيان انه "تضم اللجنة ممثلين عن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والمالية والداخلية والتخطيط".

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