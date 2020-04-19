القضاء الاعلى يوجه باستئناف الدوام في المحاكم والدوائر التابعة له بشكل جزئي

2020/04/19 | 22:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاحد، المحاكم والدوائر التابعة له باستئناف الدوام بشكل جزئي.

وقال المجلس في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "إشارة الى ما قررته اللجنة العليا للأزمة بتاريخ ١٩ نيسان ٢٠٢٠ بخصوص رفع الحظر الجزئي، تنسب تخويل السادة رؤساء المحاكم والأجهزة والدوائر تسمية من يجدون ضرورة مباشرتهم بالدوام لتسيير الأعمال الضرورية وبحسب تقدير الرئيس المعني بما لا يتجاوز نسبة ٢٥ بالمئة من العدد الكلي للموظفين".

واضاف "وذلك اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء ٢١ نيسان ٢٠٢٠".

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