انتقادات لمنحة (30) الف دينارالحكومية: وزعوا من سرقات الفاسدين

2020/04/19 | 22:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، اليوم الأحد، انتقادات الى الحكومة العراقية، لتوزيعها مبلغ 30 الف دينار على العائلات الفقيرة، عادا مبلغ المنحة انه لايكفي العائلة يوما واحدا.

وقال خشان، في تصريح لشفق نيوز، انه "من المعيب جداً اعطاء العائلات الفقيرة، منحة مالية، قدرها 30 الف دينار، برغم الازمة الكبيرة التي يعيشها المجتمع والغلاء الفاحش للأسعار"، مشيرا الى ان "هذا المبلغ لا يكفي العائلة العراقية، ليوم واحدة، في ظل الاحتياجات اليومية، من طعام وشراب، وغيرها من مستلزمات الحياة، كدفع اجور الطاقة الكهربائية (المولد) او ايجار السكن".

واضاف ان "الحكومة العراقية، لو طلبت من الأحزاب السياسية، اموالا من سرقاتها الشعب العراقي، خلال السنوات الماضية، لدفعت اضعاف هذه المبالغ للعائلات الفقيرة"، منوها على ان "الأحزاب تملك اموالا اكبر بكثير من الدولة العراقية، فهي حولت مؤسسات الدولة الى مكاتب اقتصادية لها".

وكانت خلية الازمة النيابية، قد اصدرت في الثاني من نيسان الجاري حزمة توصيات قالت إن من شأنها تطمين الشرائح المستضعفة في الظرف الحالي، فيما أكد وزير التخطيط العراقي نوري الدليمي إمكانية منح ٣٠ الف دينار لكل فرد عراقي لا يتقاضى اي راتب من الدولة.

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