اكثر من 28 الف مخالفا لحظر التجوال في بغداد منذ بدايته

2020/04/19 | 23:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاحد، عن حصيلة بعدد المخالفين لقرار حظر التجوال في بغداد منذ 17 آذار ولغاية اليوم.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ١٩ نيسان، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من القاء القبض على […]

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