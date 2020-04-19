عمليات بغداد تعلن حصيلة جديدة للمخالفين لحظر التجوال

2020/04/19 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن حصيلة جديدة للمخالفين لحظر التجوال.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم 17 آذار ولغاية اليوم 19 نيسان، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من القاء القبض على 28420 مخالفاً لحظر التجوال، كما حجزت 1517 عجلة ودراجة نارية مختلفة، وبلغ عدد الغرامات 60741 غرامة، كما سهلت دخول 27198 عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".

وعبرت القيادة، عن "شكها للمواطنين المتلزمين باجراءات الحظر"، مؤكدة أنها "مستمرة في محاسبة المخالفين".

بغداد اليوم - ميسان

أفاد مصدر امني في محافظة ميسان، الاحد، باستهداف حفل زفاف في المحافظة برمانة يديوية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "هجوما برمانة يدوية استهدف حفل زفاف في قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان".

وأضاف، أن &qu

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمني، الاحد (19 نيسان 2020)، بتنصيب الفرق قاسم عطا، مديرا لإعلام وزارة الدفاع بدلا من العميد يحيى رسول.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الامر الوزاري الخاص صدر بتنصيب عطا مديرا لمديرية إعلام وزارة الدفاع، بدلا

بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول حكومي في ديالى، الأحد، التريث في مشروع إنشاء قوة حراس القرى في أكبر حوض زراعي داخل المحافظة، فيما كشف عن سببين لذلك.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة (30 كم شمال شرق بعقوبة) عبد الله أحمد في حديث لـ(بغداد اليوم)

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