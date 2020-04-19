هجوم برمانة يدوية يستهدف حفل زفاف في محافظة ميسان

2020/04/19 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ميسان

أفاد مصدر امني في محافظة ميسان، الاحد، باستهداف حفل زفاف في المحافظة برمانة يديوية.

وقال المصد...





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