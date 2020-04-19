كتلة الحكيم النيابية: خيار الانسحاب من كابنية الكاظمي وارد

2020/04/19 | 23:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد هددت كتلة الحكمة النيابية ،بالانسحاب من تشكيل الحكومة المكلف برئاستها مصطفى الكاظمي في حال أصرت الكتل على نهج المحاصصة.وقال النائب عن الكتلة حسن فدعم، الأحد، في تصريح تابعته " كلكامش برس "، ان "بعض الكتل من مكونات مختلفة،ما زالت تصر على موقفها السابق لتشكيل الحكومة وفق نظام المحاصصة، بعد مطالبتها بشكل واضح بحصصها من الكابينة الوزارية".ودعا فدعم "الكتل السياسية إلى ضرورة مغادرة منهج المحاصصة السياسية لمنح الحكومة الجديدة فرصة لكونها انتقالية وتمهد لانتخابات مبكرة".

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