العراق يلغي تعليق رخصة عمل رويترز

2020/04/19 | 23:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت السلطات العراقية الأحد ، الغاء تعليقها الرخصة الممنوحة لوكالة رويترز للأنباء للعمل في البلاد.وكان العراق علق رخصة رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب تقرير عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق.وأخطرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية رويترز بقرار رفع التعليق إيمانا منها "في منح الإعلام مساحة العمل بشفافية وحيادية ونزاهة ...(مع) الالتزام التام بالعمل وفق لائحة قواعد البث الإعلامي" التي أعدتها الهيئة المستقلة.وقالت رويترز إنها "سعيدة للغاية برفع التعليق وإن بإمكاننا مواصلة التغطية الصحفية من العراق".وقالت الوكالة في بيان "نثمن الجهود التي بذلتها السلطات العراقية وهيئة الإعلام والاتصالات لتسوية هذه المسألة بسرعة".

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