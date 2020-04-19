صور .. جرحى باستهداف حفل زفاف بقنبلة يدوية جنوبي العراق

2020/04/19 | 23:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد شهود عيان يوم الاحد باصابة عدد من الاشخاص باستهداف حفل زفاف في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال شهود عيان لشفق نيوز، ان ما لا يقل عن اربعة اشخاص اصيبوا بجروح عندما القيت قنبلة يدوية على حفل زفاف في قضاء علي الغربي بمحافظة نيسان.

ورجح الشهود ان تكون حادثة استهداف الحفل تعود الى خلافات عائلية في منطقة بالعراق تكثر بها النزاعات العشائرية.

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وقال مصدر امني مسؤول ان هناك تمشيطا للمنطقة من قبل الشرطة الاتحادية.

ملاحظة صور الاصابات لحادثة حفل الزفاف.

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