2020/04/19 | 23:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكين المرأة العراقية – وصال العزاوي مما لاشك فيه ان العراق يحتاج الى ادراك مدى تأثير الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة وبخاصة على النساء في مختلف القطاعات والمجالات …حيث هنالك اربعة قطاعات تحتاج الى تمكين المرأة بشكل افضل وهي ..التعليم والصحة والسياسة والاقتصاد .ان القيادة النسوية لاتتعلق بالمرأة من اجل المرأة […]

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