2020/04/19 | 23:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مالية البرلمان تلمٌّح إلى الإدخار الإجباري من رواتب الموظفين لتدارك الأزمة الإقتصادية التخطيط يشرع بتعميم تجربة المشروع الوطني لتشغيل الشباب في المحافظات بغداد – الزمان تعقد اللجنة العليا للمشروع الوطني لتشغيل الشباب برئاسة وزير التخطيط نوري الدليمي اليوم الاثنين اجتماعا موسعا لمناقشة تعميم المشروع في عدد من المحافظات .وقال بيان مقتضب […]

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