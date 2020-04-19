2020/04/19 | 23:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إختيار العلاق رئيساً لمجلس محافظي صندوق النقد العربي بغداد – الزمان اختير محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن اسماعيل العلاق، رئيساً لمجلس محافظي صندوق النقد العربي .وقال بيان صحفي تلقته (الزمان)امس، إن (صندوق النقد العربي انتخب، وفقا لقراره المرقم 1 لسنة 2020 محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن اسماعيل العلاق، رئيساً لمجلس […]

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