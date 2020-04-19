شرطة اربيل تلقي القبض على محتالة مطلوبة في مختلف المحافظات العراقية

2020/04/19 | 23:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة ار بيل باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اعتقال امرأة بتهمة الاحتيال واستخدام صكوك مصرفية من دون رصيد.

وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، ان امرأة اسمها (ا.س.ي) تم اعتقالها بتهمة الاحتيال واستخدام صكوك مصرفية من دون رصيد قامت بالاحتيال على عدد من الاشخاص في مختلف المحافظات العراقية، مبينا انها ادعت لها شركة طيران ولها تاشيرة دخول (فيزا) اسبانية وتسلمت مبالغ خيالية من المواطنين وقامت بالتحايل عليهم والاستيلاء على اموالهم.

واشار بيان المديرية الى ان هذه المرأة التي صدر بحقها عدد من اوامر القاء القبض في عدد من المحافظات العراقية ولم يتم القاء القبض عليها، مستدركا ان شرطة اربيل تمكنت وفقا للمادة (456) من قانون العقوبات من القاء القبض عليها وتم فتح ملف للتحقيق معها.

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