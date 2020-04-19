عاجل: اصابة منتسب امني بهجوم لداعش بناحية الرشاد جنوبي كركوك

2020/04/19 | 23:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باصابة منتسب امني بهجوم لداعش بناحية الرشاد جنوبي كركوك.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "عناصر من داعش هاجمت نقطة امنية تابعة للشرطة الاتحادية قرب قرية مريم بيك بناحية الرشاد جنوبي كركوك".

واضاف انه "تم احباط الهجوم"، لافتا الى انه "يجري تمشيط المنطقة من قبل قوة من الشرطة الاتحادية".

وتابع ان "حصيلة الهجوم جريح واحد من الشرطة الاتحادية".

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