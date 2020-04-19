المرور يعلن موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات

2020/04/19 | 23:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية المرور العامة،اليوم الاحد، عن فرضها 4464 غرامة خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب كسر حظر التجوال.

وقالت المديرية في بيان تلقته "الغد برس" ان "موقف مخالفات منع التجوال في بغداد والمحافظات ليوم 19_4_2020".

واضافت انه "تم حجز مركبات (87) حجز دراجات (70) وفرضغرامات (4464)".

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