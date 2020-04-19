محافظ واسط أثناء تجواله في منطقة الزبيدية يؤكد

2020/04/19 | 23:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _واسط قال محافظ واسط محمد جميل المياحي، اننا ومع حرصنا على تخفيف إجراءات الحظر، إلا إننا لا زلنا نحث الجميع على ضرورة الإلتزام بالارشادات الصحية والابتعاد عن أماكن التجمعات، فالخطر لا زال محدقا بنا.جاء ذلك بعدما قام المياحي بجولة تفقدية في منطقة الزبيدية في محافظة واسط اليوم الأحد، حيث قال" تفقدنا اليوم أهلنا في الزبيدية،تابعنا حركة الأسواق واستقرار الأسعار فيها ولاحظنا حجم التكاتف فيما بين الأهالي، ومع حرصنا على تخفيف إجراءات الحظر، إلا إننا لا زلنا نحث الجميع على ضرورة الإلتزام بالارشادات الصحية والابتعاد عن أماكن التجمعات، فالخطر لا زال محدقا بنا..وأضاف، اطلعنا على ما يبذلهُ إخوانكم الأبطال في قيادة الشرطة من جهود متميزة لخدمتكم.كذلك تفقدنا المركز الصحي في القضاء ثمنا العمل الكبير الذي تبذله ملاكات الصحة.وأشار، وجهنا بتعويض النقص الحاد في المستلزمات الضرورية لتلبية احتياجات المرضى.،وستبقى الزبيدية سالمة بأهلها.

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