صباح الساعدي يطالب وزير الصحة بصرف خطورة وتوزيع قطع اراضي لكافة الممرضين

2020/04/19 | 23:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد طالب النائب عن كتلة سائرون، صباح الساعدي، وزير الصحة وخلية الأزمة بصرف مخصصات خطورة بمقدار 100٪ وتوزيع قطع اراضي للممرضين والممرضات جاء ذلك في رسالة وجهها الى وزير الصحة ورئيس خلية الازمة جعفر علاوي.حيث قال "بعد المناشدة التي قام بها لفيف من الممرضين والممرضات لسماحة السيد مقتدى الصدر حول استكمال تشريع قانون نقابة التمريض ولحين ذلك عند انعقاد المجلس النيابي ولكون مسودة القانون لا تعطي امتيازات لهذه الشريحة التي تقف اليوم بكل شجاعة وتضحية في مواجهة وباء كورونا"."نطالبكم كوزير صحة اولاً ورئيسا لخلية الازمة ثانيا باقرار (حزمة الإنصاف) لهذه الشريحة وكالأتي، اضافة مخصصات خطورة ثابتة بمقدار 100‎%‎ من الراتب، تسكين الدرجات الوظيفية للممرضين والممرضات ولا يقف عند الدرجة الرابعة كما هو معمول به الان وإعادة النظر في التوصيفات الوظيفية، شمول الممرضين والممرضات بتوزيع الأراضي وبشكل عاجل واستثناءا من كل التعليمات الصادرة بهذا الصدد، زيادة أعداد الممرضين المقبولين في نظام التجسيير وهو دراسة الممرض لشهادة اعلى من إعدادية إلى معهد باجازة دراسية واستمرار الراتب".وأضاف "زيادة المقبولين في الدراسات الأولية والعليا في النظام الموازي وتكون النسبة هو الضعف عما هي عليه الان، زيادة تمثيل الممرضين وحسب شهاداتهم في الايفادات خارج العراق والدورات التدريبية، قبول الممرضين الحاصلين على شهادة عليا ماجستير او دكتوراه في تدريس طلبة التمريض في معاهد الصحة التابعة إلى وزارة الصحة، قبول الممرضين والممرضات في الدراسات المقاربة لاختصاصهم مثل التقنيات الطبيه والتحليلات".واردف "زيادة استثناء الممرضين والممرضات من التدرج الطبي ضمن صلاحية وزير الصحة وخاصة للعاملين في الأماكن الحرجة مثل الطوارئ والحروق والعمليات والعناية المركزة، تمكين الممرضين والممرضات من ادارة الدوائر ذات العلاقة بشؤونهم وحسب الكفاءة والاختصاص والشهادة".وذكر "نعتقد ان هذه ( حزمة الإنصاف ) للممرضين والممرضات هي اقل ما يمكن ان يقدم لابطال ( ملحمة كورونا ) التاريخية مع تشريع قانون التمريض وإعادة النظر في ( قانون نقابة الممرضات ) النافذ لشمول الممرضين به وإعادة هيكل النقابة الحالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صباح الساعدي يطالب وزير الصحة بصرف خطورة وتوزيع قطع اراضي لكافة الممرضين ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صباح الساعدي يطالب وزير الصحة بصرف خطورة وتوزيع قطع اراضي لكافة الممرضين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).