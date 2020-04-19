مصدر امني لـ”العهد نيوز”: استشهاد منتسب بالشرطة الاتحادية بهجوم لداعش في كركوك

2020/04/19 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، بان منتسبا في بالشرطة الاتحادية قتل بهجوم لـ”داعش” في كركوك.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” ان “عناصر من داعش هاجموا قوة من الشرطة الاتحادية ضمن ناحية الرشاد في كركوك، ما ادى الى مقتل احد المنتسبين”.واضاف ان “قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي”.

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