2020/04/19 | 23:51 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة ميسان للمربد: مستشفى علي الغربي استقبل 23 مصابا لحادث الزفاف بعضهم حالته خطرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 23:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ميسان للمربد: مستشفى علي الغربي استقبل 23 مصابا لحادث الزفاف بعضهم حالته خطرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ميسان للمربد: مستشفى علي الغربي استقبل 23 مصابا لحادث الزفاف بعضهم حالته خطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).