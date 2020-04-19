2020/04/19 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- خاص

كشف محافظ ديالى، مثنى التميمي، الاحد، عن حقيقة وصول مليوني دولار الى خلية الازمة الحكومي...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظ ديالى يكشف حقيقة وصول مليوني دولار الى خلية الازمة بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظ ديالى يكشف حقيقة وصول مليوني دولار الى خلية الازمة بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).