2020/04/19 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل إعلام كندية، مساء اليوم الأحد، بمقتل عدة أشخاص جراء إطلاق نار كثيف على يد رجل مسلح في مدينة بورتافيك بإقليم نوفا سكوتيا شرق كندا.وأفادت الشرطة المحلية بأن الهجوم نفذ على يد المواطن، غابريل وورتمان، البالغ 51 عاما من عمره والذي تم القبض عليه ونقله إلى مركز احتجاز بعد عملية ملاحقته إثر محاولته الفرار من موقع الحادث.

وأوضحت، في تقريرها المبدئي، أن إطلاق النار، الذي نفذ ليلة السبت إلى الأحد، أسفر عن "إصابات متعددة"، فيما كان المهاجم يرتدي زيا شرطيا كما قاد سيارة بشكل عربات تابعة للشرطة رغم أنه ليس من عناصرها.

وذكرت الشرطة في حينه أنها لا تزال تعمل على تحديد دوافع الهجوم.

بغداد اليوم- خاص

كشف محافظ ديالى، مثنى التميمي، الاحد، عن حقيقة وصول مليوني دولار الى خلية الازمة الحكومية في المحافظة.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لم يصل اي دينار من بغداد الى خلية الازمة في ديالى، منذ بروز ازم

بغداد اليوم-بغداد

توقع المتنبئ الجوي، محمد الدوري، ارتفاع درجات الحرارة، لتصل إلى الأربعينات، في بعض مناطق البلاد، ضمن موجة حارة مبكرة تسبق شهر رمضان .

وقال الدروي، في بيان، إن "موجة حارة تسبق شهر رمضان، ستضرب البلاد، اعتباراً من منت

بغداد اليوم-بغداد

أكدت النائب عن تحالف القوى العراقية، نورة البجاري، الأحد (19 نيسان 2020) أن إعمار المدن المحررة أبرز الشروط لدى التحالف للمشاركة في الحكومة الجديدة، برئاسة، مصطفى الكاظمي.

وقالت البجاري، لـ(بغداد اليوم)، إن "تحالف القوى ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مقتل عدد من الأشخاص بإطلاق نار في كندا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مقتل عدد من الأشخاص بإطلاق نار في كندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).