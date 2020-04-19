2020/04/19 | 23:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة ١٥ شخصا بحفل زفاف بقضاء علي الغربي في ميسان بسبب قذف قنبلة يدوية داخل الحفل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 23:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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