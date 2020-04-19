كيف نحارب فايروس كورونا وفايروس المجاعة؟ - عادل احمد

2020/04/19 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد ان انتشار فايروس كورونا بسرعة في العالم وكذلك إجراءات الحكومات في مواجهته والتي تمثلت في العزل الأجتماعي العام والحجر الصحي، مع تعطيل قسم اعظم من الشركات والمصانع والمحال التجارية والأماكن العامة والمناطق السياحية، تسبب في اشتداد معانات الجماهير المحرومة من الفقر والجوع والبطالة المليونية..



وان انتشار فايروس كورونا تزامن مع انكماش الاقتصاد العالمي والذي كانت على وشك ان يصل الى الكساد العام، وان ظه......

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