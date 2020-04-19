2020/04/19 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_عباس المجتمعون في غرفة رئيس الجمهورية في يوم التكليف كانوا فرحين بإنحسار الانتفاضة الشعبية ولهذا تخلوا عن الاقنعة التي اضطروا لارتدائها فترة من الزمن فعادوا ليعلنوا بوضوح عن تمسكهم بنظام المحاصصة وعن دعم خيار "البيت الشيعي" وهو أمر لم يفاجئ أحدا لأن هذه الزمرة لن تتخلى عن السلطة طواعية.



لكن عرس الواوية لن يدوم طويلا لأن أسباب الغضب مازالت موجودة بل هي في ازدياد وتعمق.



وستعود الانتفاضة البطولية بعد انجل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عن انتفاضة تشرين المجيدة: ماذا بعد؟ - عماد عباس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عن انتفاضة تشرين المجيدة: ماذا بعد؟ - عماد عباس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).