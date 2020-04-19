اعتماد جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية Aped نصا مرجعيا جديدا - المناضل-ة

2020/04/19 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة بقلم جمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية Aped-Ovds أيار/مايو عام 2019ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفةمنذ ما يناهز ثلاث سنوات، عمل المجلس العام لـجمعية نداء من أجل مدرسة ديمقراطية Aped (الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرار في جمعيتنا) على صياغة نص مرجعي جديد.



جرى اعتماده في آخر المطاف في اجتماع كانون الثاني/يناير عام 2019.



تشكل هذه الوثيقة في الواقع «الخط» الذي تشتغل في إطاره حركتنا.



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