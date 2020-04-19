2020/04/19 | 23:59 - المصدر: الفرات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مرور أربيل للسائقين: ترقبوا الخبر السعيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/19 | 23:59.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور أربيل للسائقين: ترقبوا الخبر السعيد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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